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воскресенье, 15 декабря 2019 20:45

Вифлеемский огонь мира привезли в Украину

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Вифлеемский огонь мира привезли в Украину
Огонь будут распространять по Украине. Фото: Facebook

Вифлеемский огонь мира привезли в Украину.

"Пластуны передали этот символ любви и добра общине Киева, а уже совсем скоро будут распространять его в государственные учреждения, больницы, детские дома. В частности, группа пластунов повезет Вифлеемский огонь мира и рождественские подарки нашим защитникам в зону боевых действий", - говорится в сообщении Пласта на Facebook.

Скауты начали эстафету распространения Вифлеемского огня по всей Украине.

"К Рождеству пластуны будут передавать огонь всем украинцам, чтобы в Сочельник символ мира, которого мы так хотим, загорелся в наших домах", - добавили в организации.

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Официальная передача Вифлеемского огня мира состоялась в Михайловском Златоверхом монастыре.

В декабре у украинцев будет дополнительный государственный выходной. 25 числа будут отмечать католическое Рождество. Недавно праздник стал официальным выходным днем ​​в Украине.

Кроме того, украинское правительство готовит длительные новогодние каникулы.

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Дата
15
декабря

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