Відкрили найбільшу зарядну станцію у світі

Станцию установили на одном из паркингов торгового центра. Фото: @JayinShanghai

Компания Tesla открыла крупнейшую в мире зарядную станцию ​​в шанхайском торговом комплексе Jing'an International Center.

На станции можно заряжать одновременно 72 авто, а установили ее на одном из паркингов, сообщает Engadget.

В прошлом году в Калифорнии также открыли масштабный зарядный центр. Там одновременно могли заряжаться 56 автомобилей.

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Однако станция в Шанхае не самая мощная в мире. Отмечается, что китайцы используют зарядники Supercharger V2 мощностью до 150 киловатт, а вот в Калифорнии установлено 250-киловаттные V3. По словам экспертов, в Калифорнии зарядить авто можно вдвое быстрее.

Компания Tesla планирует выйти на индийской рынок. После этого она официально будет присутствовать в 34 странах.