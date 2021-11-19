Viber, Telegram или WhatsApp: где больше всего общаются украинцы

Самым распространенным в Украине мобильным приложением для общения является Viber. Он же самый популярный среди всех возрастных категорий, которым пользуются 73,6% украинцев.

Вторым по популярности мессенджером стал Facebook, говорится в результатах опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии. Им пользуются 42,7% опрошенных.

На третьем-четвертом местах находятся Telegram и WhatsApp, их используют 31,6% и 25,3% украинцев соответственно.

Автор: kiis.com.ua На третьем и четвертом местах находятся Telegram и WhatsApp

В то же время 18,7% опрошенных не обмениваются сообщениями с мобильного телефона ни в одном из мессенджеров.

Динамика использования мобильных приложений показывает, что больше стали использовать Viber (с 65,8% до 73,6%), мессенджер Facebook (с 34,9% до 42,7%) и Telegram (24,2% до 31,6%).

Автор: kiis.com.ua

Всего в формате телефонного интервью с использованием компьютера в течение 10-15 сентября опросили 2002 респондентов старше 18 лет. Статистическая погрешность выборки не превышает: 2,4%.

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В мессенджере Telegram появится реклама. Владелец компании Павел Дуров заверил, что большинство пользователей не заметят ее. Рекламных блоков не будет в списке чатов, личных бесед или групп. Они появятся в больших каналах. Для показа рекламы не будут собирать личные данные пользователей.