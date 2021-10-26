Telegram будет показывать рекламу

Дуров обещает, что реклама не будет мешать. Фото: Olympic.uz

В мессенджере Telegram появится реклама.

Владелец компании Павел Дуров заверил, что большинство пользователей не заметят ее.

Рекламных блоков не будет в списке чатов, личных бесед или групп. Они появятся в больших каналах.

Для показа рекламы не будут собирать личные данные пользователей.

"Конфиденциальность пользователей для Telegram первостепенна. Содержимое рекламных сообщений будет зависеть только от тематики каналов, в которых они выводятся, а не от личных данных пользователей", – пишет Дуров.

Он обещает, что официальные рекламные сообщения будут ненавязчивыми. В них будут тексты до 160 символов без внешних ссылок или фотографий. Блоки будут отображаться только после просмотра всех новых сообщений в канале.

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Для использования рекламной платформы заказчик должен внести не менее €2 млн депозита. €1 млн будет удерживаться как депозит. Оставшуюся сумму потратят на рекламу. Рекламодатели смогут выбрать язык и тему каналов.

Google запретил вставлять рекламу в видео, в которых отрицают влияние людей на климат. Рекламодатели не хотят быть связаны с таким контентом.