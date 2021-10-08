Ветер и ночные морозы: обновили прогноз на выходные

На выходных Украину ожидает сухая погода с колебаниями температуры от -1°С ночью и до +15°С днем.

9 октября ожидается облачная погода без осадков, сообщает Укргидрометцентр. При этом ожидается ветер северо-восточного направления, 5-10 м/с. В юго-восточной части местами порывы могут достигать 15-20 м/с.

В западных областях столбики термометра завтра днем покажут +10...14°С. На севере днем потеплеет до +10...13°С, ночью температура опустится до 0...-2°С. На востоке днем ожидается +11...13°С. Ночью также 0...-2°С.

Автор: meteo.gov.ua 9 октября в Украине не будет осадков

В столице в субботу осадков не ожидается. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью +1...3°С, а днем в пределах +11...13°С.

В воскресенье в Украине будет сохраняться облачная и сухая погода. На западе температура воздуха будет колебаться в пределах +10...15°С. В северных областях 10 октября термометры покажут +10...14°С. На востоке прогнозируют +12...14°С, а в южных областях днем ожидается +12...15°С.

Автор: meteo.gov.ua

В Киеве в воскресенье синоптики обещают сухую и пасмурную погоду, столбики термометров днем покажут +11...13°С.

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8 октября в Украину пришли первые ночные морозы, на юго-востоке и в западных областях сегодня будет ветрено. В стране объявили штормовое предупреждение. Во избежание травм в такую погоду стоит держаться как можно дальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев и конструкций зданий, которые могут сорваться в случае сильного порыва ветра.