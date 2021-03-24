Ветер и гололед: украинцев шокировали прогнозом

В Киеве солнечно и без осадков. Фото: pixabay.com

В четверг в Украине будет сыпать снег и завевать ветер. На дорогах гололед.

25 марта в южной части страны, на востоке и в большинстве центральных областей в течение дня ожидается +1...5°С, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

На севере, западе и в Винницкой области воздух прогреется до +4...9°С, на Закарпатье до +10...11°С. Завтра там маловероятны существенные осадки, а вот на остальной территории страны еще будет сыпать снегом и мокрым снегом. Местами ожидается налипание мокрого снега, усиление ветра до штормового.

В Киеве солнечно и без осадков. В течение дня воздух прогреется до +7°С.

Потепление коснется всех областей Украины только в конце недели.

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В конце марта погода в Украине начнет меняться в сторону потепления. С 26 марта столбики термометров постепенно пойдут вверх.