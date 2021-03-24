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среда, 24 марта 2021 12:52

В Карпатах ударил 17-градусный мороз

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В Карпатах ударил 17-градусный мороз
Ветер северо-восточный 11-12 м/с. Фото: facebook.com/chornogora.rescue112

В Карпатах на горе Поп Иван Черногорский температура воздуха опустилась до -17°С и выпал снег.

Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.

"Облачно, ограничена видимость до 30 м. Ветер северо-восточный 11-12 м/с", - говорится в сообщении.

Поп Иван Черногорский или Черная Гора - одна из самых высоких гор украинских Карпат, высотой 2028 м. Расположена на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

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В ряде областей ожидаются осадки в виде мокрого снега, а в начале апреля возможно похолодание.

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