Весеннее тепло и зимнее осадки: в Украине прогнозируют погодные качели

Украину накроют осадки, но не всю. Фото: pixabay.com

Во вторник, 7 декабря, в Украину придет атмосферный фронт. Он принесет осадки.

На Западе, Винницкой, Житомирской, Киевской и Черниговской областях будет преобладать мокрый снег, сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"В Кропивницком с районами, в Черкасской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Одесской, Николаевской, Херсонской, в Днепре с районами - влажная погода с дождем разной интенсивности. С дождем - потому что тепло", - написала Диденко.

Маловероятны осадки на Волыни, в Ровенской, Донецкой, Луганской областях и в Крыму.

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На Западе, Севере будет холодно, днем ​​от -2°C до +3°C. На Востоке, в большинстве центральных областей гораздо теплее: +3…9°C. На Юге будет по-весеннему тепло. 7 декабря +9…13°C, в Крыму +11…16°C.

"Там, где будет около 0°C и ниже - скользко, гололедица и туманы. Соответственно, видимость низкая. Поэтому водителям и пешеходам в этот период нужно особое внимание", - подчеркнула синоптик.

Вторник в Киеве будет облачным и влажным - мокрый снег будет переходить в дождь. Днем столбики термометров будут колебаться в пределах +1…3°C.

В Киеве и Карпатах 6 и 7 декабря синоптики объявили штормовое предупреждение. Ожидается туман и снеголавинная опасность.