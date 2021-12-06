Мокрый снег с дождем накроет Украину

6 декабря в большинстве областей Украины ожидается мокрый снег и дождь. Фото: t.me/KyivCityOfficial

В понедельник, 6 декабря, в большинстве областей Украины ожидается мокрый снег и дождь.

Сухо будет только на востоке страны, а в южных регионах потеплеет до +11°С, сообщает Укргидрометцентр.

Западные области будет засыпать мокрый снег, а в Закарпатье, кроме мокрого снега, возможен еще и дождь.

Мокрый снег с дождем ожидается в северных, центральных и Харьковской областях. На юге страны будет идти дождь, но без снега. Только в Луганской, Донецкой и Запорожской областях сухо.

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Температура воздуха днем ​​на западе, севере и местами на востоке будет колебаться от +1 до +4°С, в центральных областях от +1 до +8°С. На юге страны прогнозируется от +9 до +11°С.

В Киеве синоптики прогнозируют дождь, местами сильный с мокрым снегом. Температура воздуха будет колебаться от +1 до +3°С. Ожидается юго-восточный ветер, от 5 до 10 м/с.

Зима 2021-22 годов в Украине будет теплее обычного и с дефицитом осадков. В феврале может быть весенняя погода.