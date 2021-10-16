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суббота, 16 октября 2021 06:39

Вес электронного мусора на планете превысил вес Великой китайской стены

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Вес электронного мусора на планете превысил вес Великой китайской стены
Посчитали вес электронного мусора. Фото: Сегодня

Вес старых электрических и электронных комплектующих, которые в 2021 году отправят на свалку, превысит 57 млн ​​тонн.

Это больше, чем вес Великой китайской стены - самого тяжелого искусственного объекта на планете, сообщает ВВС Украина.

Ценность этих материалов - огромна.

Согласно отчету Всемирного экономического форума 2019 года, стоимость электронного мусора на глобальном уровне составляет 62,5 млрд долларов - это превышает ВВП большинства стран.

"В тонне мобильных телефонов золота в 100 раз больше, чем в тонне золотой руды", - сказал Рюдигер Куер, директор программы ООН в области устойчивого развития.

К таким отходам относятся мобильные телефоны, холодильники, чайники, телевизоры, электронные игрушки и спортивный инвентарь.

В мировом масштабе количество электронных отходов ежегодно увеличивается на два миллиона тонн. При этом собирают и перерабатывают менее 20%.

Переработка электроники, а не ее выбрасывания, также снижает уровень выбросов парниковых газов. Каждая тонна переработанного электронного мусора позволяет избежать выбросов двуокиси углерода примерно на две тонны.

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Решение вопроса сортировки и утилизации мусора является одним из основных приоритетов экосознательных украинцев. Мусор из Украины покупают европейские страны для дальнейшей переработки в себя. То есть этот процесс является прибыльным.

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