Верующие Русской церкви в Украине ожидают, что томос не сработает - Журавель

Автор: Валерия Радзиевская

В Западной Украине лелеять украинские традиции гораздо легче, но "населения" хватает и там. Это люди, которые ждут реванша, надеются, что и томос на сработает, - говорит музыкант и художник Юрий Журавель. Он является членом сообщества программы "Защитник веры", которая помогает в правовом поле религиозным общинам и церквям переходить с одной подчинения в другое.

В Украине очень много свезенного населения. Вся почти Восточная Украина. На западной Украине лелеять украинские традиции было гораздо легче, но "населения" хватает и у нас в Ровном. Это люди, которые ждут реванша, надеются, что и томос на сработает. Вижу, что на уровнях областных администраций очень много саботажа и торможения работы. То есть, такое ощущение, что люди ждут, что кто-то даст отмашку, и можно потом идти назад. Представители Московского патриархата хорошо знают щели, за которые можно уцепиться, и поэтому людей надо учить. Автор: Валерия Радзиевская

Тем более, что на западной Украине много церквей Московского патриархата.

Весь Почаев - это московский патриархат, их там очень много. Это мощные очаги "русского мира". Вся Почаевская лавра была когда-то греко-католицкой. Там пролилось очень много крови. У нас в Ровном стоит Собор Всех волынских святых, который в в пасхальную ночь в прошлом году даже пускал салюты. Мэр несколько раз подчеркивал, что есть бойцы, психика которых чувствительна к таким вещам. А здесь в 4 ночи на Пасху в соборе стреляют салютами. Кстати, этот храм посвящен "возвращению" православия Почаевской лавре. Это такое же "возвращение", как и "возвращение" Крыма к России. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Филарет обвинил Епифания в измене

То есть большая часть людей, которые ждут реванша, это верующие Российской церкви?

Мне кажется, что они даже не осознают, какому патриархату они принадлежат. Для них церковь и церковь, крест сверху стоит, они молятся. Им кажется, что батюшки - это авторитеты, прямые посредники с Богом. Поэтому люди даже слушаются их установок за кого голосовать. Автор: Валерия Радзиевская Я "верующий рождественско-пасхального прихода", хожу в церковь дважды в год, но мне кажется, что многих ревностных верующих очень легко сделать представителями русского мира. При том, что на Тернопольщине, на Волыни и Галичине люди украиноязычные, однако они не замечают, что становятся адептами русского фронта.

Интервью с Юрием Журавлем читайте в свежем номере журнала Країна.

Киевский международный институт социологии провел всеукраинский опрос относительно того, к какой конфессии или религии себя относят украинцы.

48,8% респондентов относят себя к Православной церкви Украины. 16,3% считают православными без конкретизации патриархата, а 14,2% - являются прихожанами церкви Московского патриархата. 8,8% опрошенных признали себя греко-католиками, 4,3% - атеисты. Остальные не определились или назвали другие конфессии. В частности, 54,2% респондентов положительно воспринимают создание Православной церкви Украины и предоставления ей томоса. Еще 31,2% имеют нейтральное отношение. Негативно относятся к этому - 10,9%.