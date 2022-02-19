Вертолеты, танки и БТР: на границах Украины зафиксировали новые войска России

На спутниковых снимках зафиксировали российские войска. Фото: CNN

Спутниковые снимки частной американской компании Maxar Technologies зафиксировали, что Россия продолжает стягивать войска и технику на украинскую границу в Беларуси и в оккупированном Крыму.

Снимки свидетельствуют, что недалеко от Белгорода, примерно в 35 километрах к востоку от границы, размещено около 20 вертолетов. Об этом сообщает CNN, передает "Укринформ".

На аэродроме Миллерово, в 16 километрах от границы с Украиной, развернули новое вертолетное подразделение и боевую группу, состоящую из танков, БТР и вспомогательной техники.

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Севернее разместили вертолетное подразделение (более 20 машин) вблизи Валуйков, примерно в 27 километрах к востоку от границы Украины.

В оккупированном Крыму находится 70 вертолетов, из которых более 60 впервые были замечены в начале недели на авиабазе на озере Донузлав.

19 февраля на одной из позиций в Донбассе 19 февраля народные депутаты и представители зарубежных СМИ попали под обстрел оккупантов. 18 февраля на Донбассе российские кафиры нарушили режим тишины 66 раз. Из-за обстрелов погиб капитан ВСУ.