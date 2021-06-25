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пятница, 25 июня 2021 13:39

Вероятность смерчей: украинцев удивили прогнозом на выходные

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На выходных в Украину придет ослабление жары. В субботу воздушная масса с относительно низкими градусами охватит запад страны, Житомирщину и Винницкую область. Ожидается +23...29°С, местами до +30°С.

Даже сегодня в западных областях температура воздуха из-за фронтальных дождей упала до +23...27°С, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook. Остальную территорию завтра ждет "атмосферная сковорода" в пределах +30...37°С.

"26-27 июня Украину с запада на восток будет пересекать холодный атмосферный фронт. В его зоне - невероятные термические контрасты, от +37°С перед ним до +23°С за ним. Поэтому дожди и грозы могут местами сопровождаться сильными ливнями, градом и шквалами. При такой синоптической ситуации с такими контрастами даже есть вероятность смерчей", - говорится в сообщении.

Грозовые дожди ожидаются 26 июня в западных и северных областях, а также в большинстве центральной и южной частей Украины. Восток с Днепропетровщиной еще побудут в сухости. Но в воскресенье дожди с грозами постепенно достигнут и восточных областей.

Автор: facebook.com/tala.didenko
 

В Киеве завтра еще жарко, до +33°С, однако есть вероятность дождя с грозой. В воскресенье в столице наконец станет легче дышать, температура воздуха упадет до +27...28°С. И также пройдут местами дожди с грозами.

Температура воздуха с понедельника и вплоть до следующих субботы-воскресенья будет колебаться в комфортных для середины лета пределах. Максимально предполагается где-то +24...30°С.

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В июле погода будет более стабильной, чем в июне. Температура воздуха будет значительно превышать норму. Хотя во втором месяце лета будет больше осадков. Третий месяц лета начнется с жары. Столбики термометров будут держаться на уровне +33...35°С. Хотя постепенно до конца августа температура воздуха будет снижаться. Дождей в августе обещают мало.

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  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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