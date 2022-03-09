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Спецтема: Война России против Украины

Вернет территории и выплатит репарации: Джонсон рассказал о действиях РФ после ее поражения

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Вернет территории и выплатит репарации: Джонсон рассказал о действиях РФ после ее поражения
После поражения России следует работать над тем, чтобы отстроить Украину, создать для нее новый план Маршалла Фото: принт-скрин видео

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон признал, что Запад совершил ошибку в 2014 году.

Ошибка заключалась в попытках нормализовать отношения с РФ в рамках нормандского формата, пишет Ukrinform.

"Я не вижу ни одного пути, никаких возможностей, чтобы мы могли вернуться к нормальным отношениям без полного покидания Россией захвативших ее территорий, без уплаты репараций и т.д.", - подчеркнул британский премьер.

Джонсон хотел бы найти какое-нибудь дипломатическое решение, но сказал, что это сложно.

"Сложно найти возможность для ведения серьезных переговоров с кем-то, кто сейчас атакует и уничтожает твою страну. Я убежден: если мы останемся единственными в поддержке героического сопротивления украинцев, то пути окончательно проигрывают", - подчеркнул Джонсон.

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Премьер-министр Великобритании отметил, что после поражения России следует работать над тем, чтобы отстроить Украину, создать для нее новый план Маршалла.

Группа следователей Международного уголовного суда в Гааге выехала в Украину для расследования коллективного международного иска 39 стран против России по поводу ее военных преступлений. Главный прокурор трибунала Карим Хан сказал, что действия российской стороны подпадают под юрисдикцию суда.

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