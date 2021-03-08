"Вернемся живыми" - воины на передовой поздравили женщин

Сегодня отмечается международный женский день. ФОТО: pixabay.com

Украинские бойцы, которые находятся на передовой - поздравили женщин с 8 марта. Пожелали здоровья, мирного неба и настоящего счастья.

Видео с поздравлениями появилось на странице Операции объединенных сил в Facebook.

"Поздравляем женщин, которые тоже воюют. И тех, которые находятся дома. Все ждут нас и мы обязательно вернемся к вам живыми ", - говорят бойцы на видео.

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В Нью-Йорке 8 марта 1857-го состоялся "марш пустых кастрюль". Он считается истоком празднования Международного женского дня. Американки, которые работали на текстильных производствах, протестовали против плохих условий труда и низких зарплат. Во время марша они били в пустые кастрюли, требуя уменьшить количество рабочих часов. Требовали равную с мужчинами заработную плату и избирательное право.