Верховная Рада обязала УПЦ МП переименоваться

Решение поддержали 240 депутатов из 226 необходимых. Фото: УНИАН

Верховная Рада приняла в целом изменения в законодательство, обязывающие Украинскую православную церковь (Московского патриархата) изменить название, указав принадлежность к Русской православной церкви.

УПЦ МП должна изменить название на Русская православная церковь в Украине.

Это решение поддержали 240 депутатов из 226 необходимых.

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После голосования депутаты от "Оппозиционного блока", которые выступали резко против этого решения, подрались с коллегами из "Народного фронта" у парламентской трибуны.

Председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ МП архиепископ Климент (Вечеря) сказал, что церковь не будет менять свое название, об этом сообщает BBC News Украина.

Также депутаты отдельным проектом планируют уточнить процедуру перехода религиозных общин из подчинения одной церкви к другой для упрощения перехода от УПЦ МП во вновь Православной церкви Украины.

Таинства крещения и церковные обряды, пройденные в Украинской православной церкви, признаются новой Православной церковью Украины. Никаких пересечений, никаких дополнительных обрядов проводить не нужно.