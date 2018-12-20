Верховная Рада обязала УПЦ МП переименоваться

 
Ексклюзивы
1/5
Кремль готовит наступление - эксперт
Кремль готовит наступление - эксперт
Просмотров: 3348
"В 60-х не помню здесь ни одной украинской семьи" - в городе из 7 тыс. евреев осталось 30
"В 60-х не помню здесь ни одной украинской семьи" - в городе из 7 тыс. евреев осталось 30
Просмотров: 3429
У Савченко начались проблемы со зрением и слухом
У Савченко начались проблемы со зрением и слухом
Просмотров: 1647
Шутки с Путиным и договоренности с Януковичем: чем запомнились два премьерства Тимошенко
Шутки с Путиным и договоренности с Януковичем: чем запомнились два премьерства Тимошенко
1 Просмотров: 2115
Когда Порошенко пытается пробить слезу, тогда ему не верится - эксперт
Когда Порошенко пытается пробить слезу, тогда ему не верится - эксперт
10 Просмотров: 1125
Украинская церковь станет одной из самых влиятельных православных церквей - эксперт
Украинская церковь станет одной из самых влиятельных православных церквей - эксперт
Просмотров: 2691
Создание антикорсуду идет по плану, если ВККС не застопорит - эксперт
Создание антикорсуду идет по плану, если ВККС не застопорит - эксперт
1 Просмотров: 162
"Теперь будем иметь независимость духовную": как прошел день на Софийской площади
"Теперь будем иметь независимость духовную": как прошел день на Софийской площади
Просмотров: 1503
Российские структуры вставят в нас нужное им сознание - если не сформируем свое - Никитин
Российские структуры вставят в нас нужное им сознание - если не сформируем свое - Никитин
1 Просмотров: 477
Крутые реформы могут разрушить страну - эксперт
Крутые реформы могут разрушить страну - эксперт
Просмотров: 855
Фото
Все фото
6
13
21
7
7
Построили за 135 дней: Укрпочта открыла в Полтаве сортировочный цех
Построили за 135 дней: Укрпочта открыла в Полтаве сортировочный цех
Украинские военные создали календарь со знаковыми датами
Украинские военные создали календарь со знаковыми датами
Мертвые птицы и запряженные свиньи: показали странные рождественские открытки
Мертвые птицы и запряженные свиньи: показали странные рождественские открытки
Зажгли главную елку страны
Зажгли главную елку страны
&quot;В 60-х не помню здесь ни одной украинской семьи&quot; - в городе из 7 тыс. евреев осталось 30
"В 60-х не помню здесь ни одной украинской семьи" - в городе из 7 тыс. евреев осталось 30
Видео
Все видео
День Святого Николая: самое интересное, что стоит знать
День Святого Николая: самое интересное, что стоит знать
Несколько областей попали под влияние снежной непогоды
Несколько областей попали под влияние снежной непогоды
Бессмертный в образе Николая рассказал о лучшем подарке детям
Бессмертный в образе Николая рассказал о лучшем подарке детям
Насиров рассказал, в чем его обвиняют
Насиров рассказал, в чем его обвиняют
Наши соседи заинтересованы в том, чтобы украинцы учились заграницей - Никитин
Наши соседи заинтересованы в том, чтобы украинцы учились заграницей - Никитин
Интервью
1/5
Общество и власть должны иметь общую идею. Тогда армия будет непобедима - Кошулинский
Общество и власть должны иметь общую идею. Тогда армия будет непобедима - Кошулинский
2 Просмотров: 1395
Насирова возвращать на должность никто не будет
Насирова возвращать на должность никто не будет
1 Просмотров: 2376
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Просмотров: 1521
"Под прицелами автоматов в Донецке молились за Украину" - пастор о молитвенном Майдане и плене в ДНР
"Под прицелами автоматов в Донецке молились за Украину" - пастор о молитвенном Майдане и плене в ДНР
Просмотров: 3096
"Когда ребенок рождается, он еще на 99 процентов находится в космосе" - Владимир Сорока
"Когда ребенок рождается, он еще на 99 процентов находится в космосе" - Владимир Сорока
Просмотров: 1125
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
17 декабря 2018
1 Просмотров: 1368
Своє село
Автобус кружляє полями Фландрії. Їдемо із Бельгії в Голландію. Акуратні поля з рівчаками для відводу води, вітряки, гладесенькі дороги й острівці ...
четверг, 20 декабря 2018 14:18

Верховная Рада обязала УПЦ МП переименоваться

  Комментировать
Верховная Рада обязала УПЦ МП переименоваться
Решение поддержали 240 депутатов из 226 необходимых. Фото: УНИАН

Верховная Рада приняла в целом изменения в законодательство, обязывающие Украинскую православную церковь (Московского патриархата) изменить название, указав принадлежность к Русской православной церкви.

УПЦ МП должна изменить название на Русская православная церковь в Украине.

Это решение поддержали 240 депутатов из 226 необходимых.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Боевики похищают священников, оставшихся на оккупированном Донбассе

После голосования депутаты от "Оппозиционного блока", которые выступали резко против этого решения, подрались с коллегами из "Народного фронта" у парламентской трибуны.

Председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ МП архиепископ Климент (Вечеря) сказал, что церковь не будет менять свое название, об этом сообщает BBC News Украина.

Также депутаты отдельным проектом планируют уточнить процедуру перехода религиозных общин из подчинения одной церкви к другой для упрощения перехода от УПЦ МП во вновь Православной церкви Украины.

Таинства крещения и церковные обряды, пройденные в Украинской православной церкви, признаются новой Православной церковью Украины. Никаких пересечений, никаких дополнительных обрядов проводить не нужно.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Верховная Рада обязала УПЦ МП переименоваться». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
декабря

"Кобзарь" впервые издали на русском языке

Изобретение, изменившее мир: презентовали лампу накаливания

Уроженец Киева стал чемпионом мира во второй весовой категории

Ученые создали общество для популяризации народного языка

Самое читаемое
Жених без трусов и дикие танцы: показали лучшие свадебные фото
Жених без трусов и дикие танцы: показали лучшие свадебные фото
26
 Просмотров: 143675
Самая сексуальная женщина обнажилась на частном острове
Самая сексуальная женщина обнажилась на частном острове
24
 1 Просмотров: 56810
Звезда &quot;Танцев со звездами&quot; оконфузилась на сцене
Звезда "Танцев со звездами" оконфузилась на сцене
5
 Просмотров: 26802
В цель за тысячу метров: пулеметчики в ООС продемонстрировали свои умения
В цель за тысячу метров: пулеметчики в ООС продемонстрировали свои умения
7
 1 Просмотров: 10161
Показали неразграбленную египетскую гробницу
Показали неразграбленную египетскую гробницу
5
 Просмотров: 9774
Общество
ВСУ испытали противокорабельную крылатую ракету на море
ВСУ испытали противокорабельную крылатую ракету на море
120 украинских городов бесплатно получи книги от Lucky Labs о математике - Токарев
120 украинских городов бесплатно получи книги от Lucky Labs о математике - Токарев Просмотров: 27
Построили за 135 дней: Укрпочта открыла в Полтаве сортировочный цех
Построили за 135 дней: Укрпочта открыла в Полтаве сортировочный цех
6
 Просмотров: 711
Жители Бучи на сессии горсовета требовали отменить земельный дерибан
Жители Бучи на сессии горсовета требовали отменить земельный дерибан Просмотров: 81
На место преступления вертолетом: в Нацполиции будут нововведения
На место преступления вертолетом: в Нацполиции будут нововведения Просмотров: 594
Больше всего комментируют
19
Можем и уничтожить тот разрекламированный мост - Турчинов о создании базы ВМС
14
Украинские военные корабли вновь пойдут в Керченский залив
9
Подервянский сказал, что думает о кацапах
8
Несчастный случай: назвали причину смерти боевика в исправительной колонии
5
Россия с Китаем экспериментируют с изменением атмосферы Земли
Голосов: 31017
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua