В Украинской церкви объяснили, надо ли заново проводить обряд крещения и венчания

Автор: materinstvo.ru Таинство крещения и венчания: в УПЦ разъяснили надо ли заново проводить церковные обряды

Таинства крещения и церковные обряды, пройденные в Украинской православной церкви, признаются и новой Православной церковью Украины.

"Обряды действительны, никаких возражений. Так и сегодня, если они там (в храмах РПЦ - ред.) совершаться, они были и будут оставаться действительными, никаких ни пересечений, никаких дополнительных обрядов совершать не нужно", - отметил митрополит Православной церкви Украины Александр Драбинко УНН.

РПЦ и УПЦ являются 2 параллельными структурами, которые могут сосуществовать.

"Православная церковь Украины признает все таинства, которые были совершены в Московском патриархате", - подчеркнул он.

При этом митрополит отметил, что Московский патриархат не признает таинств, совершенных в новой Православной церкви.

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Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинский с созданием Автокефальной поместной православной церкви Украину 15 декабря во время Объединительного собора в Киеве. За участие в Объединительном соборе УПЦ МП принял решение, что 2 митрополитов Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) были уволены из епархии. Речь шла о митрополитн Симеоне и митрополите Александре.