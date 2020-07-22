Венедиктова назначила нового руководителя Департамента по "делам Майдана"

Прокурор Алексей Донской будет заниматься делами Майдана. Фото: Громадське

Новым и.о. руководителя департамента по "делам Майдана" назначен Алексей Донской.

Изменения в руководстве были подписаны генпрокурором Ириной Венедиктов 17 июля, сообщает Watchers.

Заместителем и.о. руководителя Департамента Донского назначено Иванова, который ранее возглавлял один из отделов в этом разделе.

Сам Донской в ​​комментарии изданию сообщил, что в реорганизованном департаменте не будет группы прокуроров, требовавших отпустить для обмена беркутовцев, обвиняемых в расстрелах активистов Майдана.

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"В реорганизованном Департаменте не будет прокуроров Мисяка, Куцого, Шевеленка, Суботина, участвовавших в суде об изменении меры пресечения для обмена беркутовцев, обвиняемых в расстреле на Институтской, и требовали их отпустить из-под стражи", - говорится в сообщении.

До этого Донской был заместителем руководителя этого департамента. Возглавлял его тогда Виктор Мисяк, уволить которого ранее требовали представители семей Героев Небесной Сотни. Он уже 6 лет является прокурором по делу о расстрелах на улице Институтской во время Революции Достоинства 20 февраля 2014. Тогда убили 48 протестующих и ранили еще 80. В конце 2019 генпрокурор Руслан Рябошапка на месяц вывел Донского по этому делу. Это сделали для того, чтобы поменять пятерых эксберкутовцев, обвиняемых в убийствах протестующих.