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четверг, 25 марта 2021 13:15

Велосипедисты выехали на протест: что требуют
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Активисты требуют построения новых велодорожек во Львове
Фото: Валерий Шмаков
Активисты требуют построения новых велодорожек во Львове
Активисты требуют построения новых велодорожек во Львове
Активисты требуют построения новых велодорожек во Львове
Активисты требуют построения новых велодорожек во Львове

Велосипедисты приехали пикетировать Львовский городской совет. Несмотря на красную зону карантина, около 300 человек на велосипедах, электросамокатах, моноколесах и гироскутерах собралось у входа в Ратушу.

Активисты все же были в масках и пытались соблюдать дистанцию, а также ездили кругами вокруг горсовета.

Причиной протеста является то, что в бюджете развития города на текущий год почти не предусмотрено финансирование велоинфраструктуры. Построение новых велодорожек во Львове не планируется.

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"Хотим показать, что велосипедистов во Львове есть много и нам нужны безопасные велодорожки. Строят все больше автодорог, но Львов не резиновый и не может втиснуть то количество автомобилей, которых в городе становится все больше. Общественный транспорт также ездит переполненый. Во время карантина безопаснее ездить на велосипеде. Позволяет придерживаться социальной дистанции и не зависеть от пробок. Новые велодорожки способствовали бы этому", - отметил в комментарии Gazeta.ua заместитель председателя Львовской ассоциации велосипедистов Дмитрий Гурин.

По его словам, согласно новым поправкам в закон, скутеристы и водители моноколес приравниваются к велосипедистам и имеют право пользоваться велодорожками.

Кабмин разрешил велосипедистам ездить по полосе для маршрутных транспортных средств. Считают, что такое движение для них более безопасно.

Автор: Валерий ШМАКОВ
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