Велосипедисты выехали на протест: что требуют

Фото: Валерий Шмаков

Велосипедисты приехали пикетировать Львовский городской совет. Несмотря на красную зону карантина, около 300 человек на велосипедах, электросамокатах, моноколесах и гироскутерах собралось у входа в Ратушу.

Активисты все же были в масках и пытались соблюдать дистанцию, а также ездили кругами вокруг горсовета.

Причиной протеста является то, что в бюджете развития города на текущий год почти не предусмотрено финансирование велоинфраструктуры. Построение новых велодорожек во Львове не планируется.

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"Хотим показать, что велосипедистов во Львове есть много и нам нужны безопасные велодорожки. Строят все больше автодорог, но Львов не резиновый и не может втиснуть то количество автомобилей, которых в городе становится все больше. Общественный транспорт также ездит переполненый. Во время карантина безопаснее ездить на велосипеде. Позволяет придерживаться социальной дистанции и не зависеть от пробок. Новые велодорожки способствовали бы этому", - отметил в комментарии Gazeta.ua заместитель председателя Львовской ассоциации велосипедистов Дмитрий Гурин.

По его словам, согласно новым поправкам в закон, скутеристы и водители моноколес приравниваются к велосипедистам и имеют право пользоваться велодорожками.

Кабмин разрешил велосипедистам ездить по полосе для маршрутных транспортных средств. Считают, что такое движение для них более безопасно.