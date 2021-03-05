Велоинфраструктуру Киева ждут масштабные изменения

Новые велодорожки и велопарковки появятся в Киеве. Фото: КГГА

В 2021 году обещают улучшить велосипедную инфраструктуру Киева, обустроив новые дорожки и установив 800 велопарковок рядом с объектами социально-культурной сферы.

Об этом сообщил заместитель главы КГГА Александр Густелев.

"В рамках работ по капитальному ремонту двусторонняя велодорожка длиной 1,5 километра будет обустроена на проспекте Степана Бандеры. Она продолжит велоинфраструктуру, обустроенную в прошлом году", - рассказал Густелев.

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Двусторонняя велодорожка длиной 1 км появится с обеих сторон ул. Милославской, объединившись с маршрутом Троещина-Европейская площадь. Дорожка длиной 2,3 км на ул. Борщаговской станет частью веломаршрута Борщаговка-Центр.

Продолжить велодорожку планируют и на ул. Ивана Франко. Она объединит инфраструктуру на ул. Липинского и бульв. Тараса Шевченко.

Удобными для велосипедистов станут на ул. Маршала Рыбалко, Богдана Гаврилишина, Шолуденко и Пирогова. Новая велополоса протяженностью 0,35 км появится на ул. Гарматной, она соединится с велодорожкой на просп. Любомира Гузара и на ул. Андреевской.

На трассе Киев-Харьков-Довжанский недалеко от Борисполя завершили капитальный ремонт транспортной развязки. Как она выглядит после обновления, показали на фото.