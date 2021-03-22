Великий пост: что запрещено делать во вторую постную неделю

Во вторник и четверг можно готовить еду, используя самые простые постные рецепты. Фото: pixabay.com

С 15 марта по 1 мая верующие начали соблюдать Великий пост. В каждую неделю из 48 дней поста существуют особые правила для постящихся.

Первые 40 дней поста символизируют период, который Иисус провел в пустыне. Он продлится до 26 апреля. Потом начнется Страстная неделя - последняя перед Пасхой. Она считается самой строгой.

Все 48 дней поста запрещается: ссориться, злиться, сквернословить, сплетничать, праздновать и чрезмерно веселиться, употреблять спиртное, поучать других, показывать гордыню. Также воздержание касается интимной жизни. В воскресенье желательно посещать церковь.

На 2-6 неделю поста продолжаются ограничения, касающиеся еды. Понедельник, среда, пятница - дни соблюдения сухоядения, во вторник и четверг разрешена горячая пища без масла, в субботу и воскресенье - горячая пища с маслом. Блюда из рыбы разрешаются на Благовещение 7 апреля.

Во вторник и четверг можно готовить еду, используя самые простые постные рецепты. Варить, тушить, запекать овощи. Каши следует готовить строго на воде. Кроме выходных, когда в пищу можно добавлять растительное масло.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Поститься полезно гипертоникам

Во время поста большинство привычных продуктов по религиозным соображениям запрещены. Первое время трудно наесться досыта. В Gazeta.ua подобрали 3 блюда, которые не только сытные, но и вкусные и простые в приготовлении.