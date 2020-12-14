Ведущая Хвостова попробовала самое известное развлечение острова Мадейра

Ведущая Василиса Хвостова покаталась на деревянных санях на асфальтированной дороге с горы.

Экстрим и развлечения - обязательные составляющие каждого путешествия ведущих тревела "Орел и Решка. Чудеса света", который показывает "Новый канал". В выпуске с острова Мадейра интересную местную изюминку с адреналином показала ведущая. Женщина поднялась на гору по канатной дороге за €11 евро, а спускаться решила пешком. По дороге она встретила компанию мужчин в белом, которые сидели на причудливых плетеных санях с деревянной основой. Этому приспособлению более 100 лет.

Фото: предоставлено пресс-службой "Нового каналу"

"Эти сане здесь называют "карру де сешту". В XIX в. они служили местным общественным транспортом. На них спускали груз и людей из горной деревни Монте к подножию горы. А сейчас это наиболее известная развлечение на острове Мадейра", - рассказывает ведущая.

Суть проста - мужчины "в белом", которых встретила Василиса, толкают сане с горы 2 километра асфальтированной дорогой, по которой рядом еще едут машины. Перед спуском Василиса Хвостова узнала еще интересный факт. Обувь "каррейос", так называют мужчин-извозчиков, имеет подошву с резиновой шины. Сделано это для того, чтобы легче было тормозить и подошва быстро не стиралась.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ведущие Манько и Узол показали неизвестные туристические места Львовщины

"Очень странное ощущение, ведь ты вообще не можешь контролировать процесс. Такое ощущение, что меня постоянно куда-то заносит. Санки несутся вниз со скоростью под 40 км / ч. Разгоняют и тормозят их 2 каррейос с помощью своих ботинок с шинами. А дорога гладкая, как ледовый каток", - говорит ведущая.

Ведущая Василиса Хвостова провела уикенд на родине футболиста Криштиану Роналду. Остров-сад, остров вечной весны, остров, где каждый может почувствовать себя в раю. Так описала место, куда отправилась команда тревела "Орел и Решка", которое идет на "Новому каналі", Хвостова. Но не только своим солнцем и позитивом славится Мадейра. Это еще и родина легендарного футболиста Роналду.