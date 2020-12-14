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понедельник, 14 декабря 2020 18:15

Ведущая Хвостова попробовала самое известное развлечение острова Мадейра
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Ведущая Василиса Хвостова покаталась на деревянных санях на асфальтированной дороге с горы.

Экстрим и развлечения - обязательные составляющие каждого путешествия ведущих тревела "Орел и Решка. Чудеса света", который показывает "Новый канал". В выпуске с острова Мадейра интересную местную изюминку с адреналином показала ведущая. Женщина поднялась на гору по канатной дороге за €11 евро, а спускаться решила пешком. По дороге она встретила компанию мужчин в белом, которые сидели на причудливых плетеных санях с деревянной основой. Этому приспособлению более 100 лет.

Ведущая прокатилась на деревянных санях по асфальтированной дороге
Фото: предоставлено пресс-службой "Нового каналу"
Ведущая прокатилась на деревянных санях по асфальтированной дороге
Ведущая прокатилась на деревянных санях по асфальтированной дороге
Ведущая прокатилась на деревянных санях по асфальтированной дороге
Ведущая прокатилась на деревянных санях по асфальтированной дороге

"Эти сане здесь называют "карру де сешту". В XIX в. они служили местным общественным транспортом. На них спускали груз и людей из горной деревни Монте к подножию горы. А сейчас это наиболее известная развлечение на острове Мадейра", - рассказывает ведущая.

Суть проста - мужчины "в белом", которых встретила Василиса, толкают сане с горы 2 километра асфальтированной дорогой, по которой рядом еще едут машины. Перед спуском Василиса Хвостова узнала еще интересный факт. Обувь "каррейос", так называют мужчин-извозчиков, имеет подошву с резиновой шины. Сделано это для того, чтобы легче было тормозить и подошва быстро не стиралась.

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"Очень странное ощущение, ведь ты вообще не можешь контролировать процесс. Такое ощущение, что меня постоянно куда-то заносит. Санки несутся вниз со скоростью под 40 км / ч. Разгоняют и тормозят их 2 каррейос с помощью своих ботинок с шинами. А дорога гладкая, как ледовый каток", - говорит ведущая.

Ведущая Василиса Хвостова провела уикенд на родине футболиста Криштиану Роналду. Остров-сад, остров вечной весны, остров, где каждый может почувствовать себя в раю. Так описала место, куда отправилась команда тревела "Орел и Решка", которое идет на "Новому каналі", Хвостова. Но не только своим солнцем и позитивом славится Мадейра. Это еще и родина легендарного футболиста Роналду.

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