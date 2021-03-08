"Вдвое дешевле" - украинцы в Польше рассказали о ценах на цветы к 8 марта

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Украинцы, которые живут в Польше рассказали, что здесь принято дарить женщинам до 8 Марта и о ценах на цветы.

"На 8 марта в Польше нет выходного. Но этот день считается праздником женщин. В коллективе, где я работаю делают подарки. Обычно это не цветы а шоколад и какие-то сертификаты, скидки в магазины или косметические процедуры. В этом году дарим наборы конфет. Цветы традиционно покупаю жене. Выбор здесь большой и они есть постоянно во всех супермаркетах. Букет тюльпанов из 5-7 штук обойдется в 50-70 гривен. За 21 штуку нужно будет отдать 100 гривен. Это вдвое дешевле, чем в Киеве. Популярны здесь гвоздики и вазоны с цветущими орхидеями", - говорит житомирянин Андрей Стець, который работает программистом в Польше.

Большинство цветов, которые продают с января выращивают в польских теплицах. Владельцы говорят, что традиционно спрос весной растет.

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"Не могу сказать, что наибольший спрос на 8 марта. Традиционно больше цветов покупают весной. Особенно популярны цветы, которые еще не распустились. Добавляем к ним специальное средство в пакетиках. Это помогает цветам созреть, раскрыться и простоять дольше", - говорит владелец теплицы из Варшавы Антек Бораш.

Большое количество тюльпанов производители поставляют и на украинские рынки. В этом году самые популярные белые, сиреневые и красные цветы.

"В прошлом году поставляли большую партию цветов во Львов. В этом году тоже отправили. Были удивлены, что спрос на цветы здесь всего неделю. Цена для экспорта не выше, как в Польше", - добавляет Бораш.

Львовянка Оксана Шевченко вместе с мужем и двумя сыновьями переехала в Краков. Женщина ведет блог, в котором делится полезными советами для тех, кто планирует переезд. Женщина посчитала, сколько нужно денег в месяц, чтобы жить в Польше.