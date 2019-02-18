Вдова добровольца АТО воспитывает 9 дочерей

Фото: Валерий Шмаков

Прошло сорок дней со дня смерти участника АТО, добровольца 8-го батальона УДА "Аратта" 61-летнего Владимира Швайка. Служил в в Юрьевке, под Мариуполем. Позывной "Дед Вова".

Вернулся во Львовскую область в сентябре 2018-го из-за второго инфаркта. 11 января 2019 Владимир Швайко умер после третьего инфаркта. У мужчины остались 41-летняя жена и 9 дочерей.

"Владимир, мой второй муж. Познакомилась с ним когда мне было 25. Оба были разведены, имели детей от прежних браков. Но это не помешало нам прожить вместе 15 лет и родить 7 дочерей, - рассказывает жена бойца Мария Ракус. - Но Володя никогда не делал разницы. Всех считал родными".

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Женщина самостоятельно воспитывает 23-летнюю Кристину, 21-летнюю Иванку, 14-летнюю Настю, 12-летнюю Марьяну, 9-летнюю Ульяну, 8-летнюю Марту, 6-летнюю Софию, 4-летнюю Боженута четырехмесячный Ангелину.

"Последние 7 лет, мы жили в селе Куровичи, в 30 километрах от Львова. Сельсовет выделил нам комнату на 22 метра. Была в ужасном состоянии. С ободранными стенами, окнами, заклеенными клеенкой. Мы самостоятельно сделали ремонт, подвели газ и электричество, выкопали скважину. Володя был мастером на все руки. был электриком и строителем, работал с деревом ", - добавляет женщина.

Две старшие дочери живут отдельно. Кристина замужем, имеет сына, а Иванна учится в Кременце на Тернопольщине. Будет педагогом. Приезжают на праздники.

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"Старшенькие помогают мне с домашними обязанностями. Готовят есть, убирают младше глядят. На обед варю почти четыре литры борща, килограмм макарон, а еще салат надо. На зиму делаю закрутки из огурцов, помидоров, салатов, компотов. К 300 банок получается. Дочки собирают, приносят, а я закрываю. Держу и господарку - уток и кур".

"Яков 265 дней в плену, а я звоню ему каждый день - вдруг поднимет", - рассказывает жена военнопленного Веремейчика. По состоянию на 15 февраля 2019 известно о 113 человек, содержащихся на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Среди них 33-летний Яков Веремейчик, позывной "Пуговица". Он попал в плен незаконных вооруженных формирований ЛНР в ночь на 26 мая 2018 неподалеку Катериновки Попаснянского района Луганской области.