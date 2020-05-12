ВДНХ возвращается: "Экспоцентр Украины" открывает летний сезон

Фото: ВДНХ

12 мая в Национальном комплексе "Экспоцентр Украины" начинается летний сезон. Пятый год подряд "Лето на ВДНХ" обустраивают на 287 гектарах Экспоцентра. Этот год - не исключение.

В Украине Национальный комплекс "Экспоцентр Украины" выходит из карантина одним из первых. И уже с 12 мая для посещения откроют парковые локации.

"К сожалению, на первом этапе нам придется открыть парковые активности с некоторыми ограничениями. С 12 мая на ВДНХ начнут работать только те локации, работу которых разрешено в соответствии с действующими правилами безопасности - открытые площади, социальная дистанция, регулярная санитарная обработка контактных поверхностей. Но во время карантина мы все так устали от вынужденной изоляции, даже простые прогулки по территории ВДНХ со стаканчиком ароматного кофе или мороженым станут для нас всех прекрасным досугом ", - рассказал Евгений Мушкин, генеральный директор ВДНХ.

Так, на первом этапе выхода из карантина посетители Экспоцентра смогут воспользоваться велопрокатом и прокатом роликов, погулять в контактном зоопарке. Также будут работать трек управляемых автомоделей и конный клуб. Кроме этого, заработает открытая площадка для досуга Пикник Сад, расположенный рядом с магазином растений и кафе Kitchen & Garden в яблоневом саду.

Также на территории Экспоцентра обустроили майскую выставку под открытым небом "Живые драконы и Волшебные деревья", на которой можно увидеть более 20 анимированных драконов, вместе с фэнтезийными декорациями и экспозициями. Все локации и активности будут работать в соответствии с необходимыми правилами безопасности, рекомендованные ВОЗ и Минздрава.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Состоится первый концерт во время карантина

Вместе с развлечениями, с 12 мая заработают летние площадки фудкортов и ресторанов.

В последующих этапах выхода из карантина на ВДНХ планируют открыть: детскую смартплощадку "Лемурашник", тропическую ферму "Планета Бабочек", бассейн Pirs39, прокат индивидуального электротранспорта, детские зоны развлечений, пейнтбольную площадку, центр семейного досуга Teleport360, Сад гамак, Поляну ВДНХ и зоны BBQ.

Следить за всеми новостями ВДНХ, а также узнать перечень и график работы всех работающих локаций "Лета на ВДНХ" можно на официальных страницах в Facebook и Instagram, присоединившись к сообществу в Viber, а также на официальном сайте.

Работники концертной индустрии устраивают акцию, чтобы получить от правительства план выхода культурной сферы из карантина. 12 мая в 22:00 на знаковых локациях украинских городов включат лучи света, направленные в небо. Акция пройдет во Львове, Харькове, Одессе, Хмельницком, Виннице, Черкассах, Чернигове, Ужгороде, Тернополе, Киеве.