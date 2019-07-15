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понедельник, 15 июля 2019 15:48

"Вася плачет, чтобы не продавали коня" - многодетная мать умоляет помощи на лечение сына

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&quot;Вася плачет, чтобы не продавали коня&quot; - многодетная мать умоляет помощи на лечение сына
Фото предоставлено Василисой Сармай

У 15-летнего Василия Сурмай из поселка Большой Березный на Закарпатье обнаружили лимфому Ходжкина. Ему нужна помощь на лечение высокодозной химией в "Охматдете".

"В прошлом году в конце августа Вася почувствовал слабость. В сына болели ноги, жаловался на слабость. Начал худеть. На шее увеличились лимфоузлы. Мы обратились к хирургу. Он назначил примочки с мазью Вишневского и обезболивающие таблетки. Мы лечились месяц, но тщетно. Опять поехали к тому хирургу. Он сказал продолжать лечение. Но все равно ничего не проходило. Тогда мы поехали к районному педиатру. Он направил на обследование. Результаты анализов были плохие. Васю сразу врач направила в Мукачево. Там подозрения подтвердились. Я тогда не понимала, что это такое. Врач мне все разъяснила. Вася там прошел курсы химиотерапии. Теперь надо делать высокодозную. Нас направили в Киев. Мы думали продать лошадь, и хоть немного было бы на лечение. Но Вася плачет, чтобы не продавали коня. Потому что очень любит своего Каштана. Кроме Васи, у нас еще шестеро детей. Младшему - 2 года. Обращаемся к людям. Просим помощи на лечение нашего сына", - рассказала мать Василиса Сурмай.

Реквизиты для помощи:

карточка Сбербанка: 5167 4901 3679 0434 (Сурмай Василиса Иштванивна).

Автор: Любовь КАРНАРУК
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15
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