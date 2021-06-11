Ванночки и массаж для ног - что поможет быстро прогнать усталость

Будет беспокоить изжога. Продумайте оптимальный рацион питания. Фото: pixabay.com

12 июня могут возникать проблемы с памятью. Внимание будет рассеиваться. Сложно будет сконцентрироваться на одном деле. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Повышается кислотность желудочного сока, - говорит астролог. - Будет беспокоить изжога. Продумайте оптимальный рацион питания. Будьте разборчивыми в еде. Не пытайтесь попробовать все блюда на вечеринке или свадьбе. Могут возникать явления метеоризма. Сделайте педикюр. Избавьтесь мозолей на ногах. Перед сном делайте ванночки для ног и массаж стоп. Это поможет быстро прогнать усталость, расслабиться и хорошо отдохнуть".

Овен

Займитесь профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний. Начинайте утро с физической гимнастики. Откажитесь от потребления животных жиров.

Телец

Не стоит посещать стоматолога и делать глубокие косметические процедуры на лице. Будут беспокоить воспалительные процессы на коже и деснах.

Близнецы

Может ощущаться онемение в конечностях. Могут мерзнуть руки и ноги. Стимулируйте полноценный кровоток. Начинайте утро с контрастного душа.

Рак

Уделите больше внимания водным процедурам. Пейте воду. Следите за своевременным выведением жидкости из организма.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гороскоп на выходные: почему середина июня такая особая для каждого

Лев

Продолжается период обострения заболеваний органов зрения. Откажитесь от работы за компьютером. Отдых перед телевизором замените на прогулку.

Дева

Будет падать уровень гемоглобина в крови. Возможно головокружение. Не лишайте себя полноценного питания. Особенно это касается больных анемией.

Весы

Будут беспокоить последствия простуды и гриппа. Активно боритесь с сухим кашлем. Стимулируйте выделение мокроты.

Скорпион

Не торопитесь. Смотрите под ноги. Есть опасность вывиха суставов. Не стоит устраивать спортивных соревнований. Лучше потанцуйте.

Стрелец

Самочувствие улучшается. Болезни отступать. Поддерживайте здоровый образ жизни. По возможности откажитесь от лекарств.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Солнечное затмения позади: чья жизнь изменится к лучшему

Козерог

Откажитесь от блюд, которые раздражают слизистую желудка. Не провоцируйте появления язвенных процессов. Пейте настои целебных трав.

Водолей

Вы будете чувствовать себя хорошо. Займитесь физическим трудом. Это позволит вашей голове прекрасно отдохнуть от интеллектуальных занятий.

Рыбы

Не допускайте чрезмерного нервного возбуждения. Появятся синяки под глазами. Позаботьтесь о покое и хорошо отдохните.

Астрологиня назвала знаки, которые почувствуют себя счастливчиками в июне.