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понедельник, 24 июня 2019 21:54

Вандалы осквернили памятник УПА

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Вандалы осквернили памятник УПА
В Харькове памятник УПА облили красной краской. Фото: Нацполиция

В Харькове вандалы облили краской памятник героям Украинской повстанческой армии, который находится в местном парке.

Инцидент произошел в понедельник, 24 июня. На место выехала следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции, которая установила, что правонарушители залили красной краской памятный знак, установленный в честь погибших воинов УПА. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

"Информация зарегистрирована в журнале единого учета правонарушений Киевского отдела полиции. Собрано первичный материал. В настоящее время проводится проверка", - отмечается в сообщении.

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В канадском городе Виннипег неизвестные отрезали голову и крест на памятнике киевскому князю Владимиру Великому. Монумент расположен у собора Святых Владимира и Ольги Украинской греко-католической церкви.

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