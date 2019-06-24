Вандалы осквернили памятник УПА

В Харькове памятник УПА облили красной краской. Фото: Нацполиция

В Харькове вандалы облили краской памятник героям Украинской повстанческой армии, который находится в местном парке.

Инцидент произошел в понедельник, 24 июня. На место выехала следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции, которая установила, что правонарушители залили красной краской памятный знак, установленный в честь погибших воинов УПА. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

"Информация зарегистрирована в журнале единого учета правонарушений Киевского отдела полиции. Собрано первичный материал. В настоящее время проводится проверка", - отмечается в сообщении.

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