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ВАКС разрешил специальное досудебное расследование против Януковичей

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ВАКС разрешил специальное досудебное расследование против Януковичей
ВАКС позволил специальное судебное расследование в отношении Виктора и Александра Януковичей. Фото: ct.mk.court.gov.ua

Высший антикоррупционный суд дал разрешение на специальное досудебное расследование в отношении бывшего президента беглого Виктора Януковича и сына Александра Януковича.

Об этом сообщили в Специальной антикоррупционной прокуратуре Украины.

"В среду, 25 августа, следственный судья ВАКС удовлетворил ходатайство детектива НАБУ, согласованное прокурором САП, о предоставлении разрешения на специальное досудебное расследования (in absentia) в отношении бывшего владельца государственной резиденции "Межигорье" и его сына. Их подозревают в незаконном обращении комплекса сооружений на территории Вышгородского района в свою пользу. Ущерб, нанесенный государству, превышает 500 млн грн ", - говорится в сообщении САП.

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В ведомстве отметили, что указанное решение позволит завершить досудебное расследование в отношении подозреваемых. Они семь лет скрываются на территории государства, признанной Верховной Радой Украины государством-агрессором.

"Межигорье" - бывшая резиденция Виктора Януковича в селе Новые Петровцы Вышгородского района Киевской области, которую он занимал с 2002-го по 2014 год.

Янукович сбежал из Украины в феврале 2014-го. С тех пор живет в России.

24 января 2019 года Оболонский райсуд города Киева заочно признал Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны. Его приговорили к 13 годам лишения свободы. Тюремный срок начнут отсчитывать после ареста.

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Дата
26
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