Вакцину Pfizer доставили с нарушением температурного режима

Зафиксировали нарушения температурного режима при доставке вакцины. Фото: Reuters

В Харьков доставили партию вакцины Pfizer с нарушением условий транспортировки и соблюдения холодовой цепи.

Вакцина поступила без специального контейнера, без холодовых элементов. Внутренний трекер зарегистрировал плюсовую температуру в течение длительного периода времени, пишет Страна со ссылкой на председателя Национальной медицинской палаты Украины Сергея Кравченко.

Пока нет решения о том, что делать с испорченной партией вакцины.

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Кто виноват в нарушениях условий транспортировки препарата, будут устанавливать в Минздраве, Гослекслужбе и управлении Госэкспертного центра.

Вакцину от коронавируса производителя Pfizer позволили хранить в условиях стандартной температуры морозильной камеры. Такое решение приняло и опубликовало на сайте Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США - FDA. В декабре 2020 года ведомство одобрило экстренное применение этой вакцины. Требованием к хранению была температура от -60 ... 80 ° C. Pfizer и BioNTech подали в FDA новую информацию о том, что вакцина может оставаться стабильной при хранении при более высоких температурах - от -15 ... 25 ° C - в течение 2 недель.