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пятница, 02 июля 2021 13:58

Вакциной Pfizer смогут привиться все желающие украинцы: назвали сроки

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Вакциной Pfizer смогут привиться все желающие украинцы: назвали сроки
В июле-августе Украина переходит на пятый этап вакцинации. Фото: Reuters

Вакцина Pfizer появится в центрах массовой вакцинации в конце июля.

Соответственно прививать ею всех желающих начнут уже этим летом, заявил главный санитарный врач страны Игорь Кузин, передает ТСН.

"Продолжается четвертый этап вакцинации, когда мы прививаем людей с хроническими неинфекционными заболеваниями. В конце текущего месяца, а также в августе мы переходим на пятый этап, на котором вакцинация станет доступной для всех. В том числе вакцину Pfizer перераспределят на прививочные пункты", - сказал он.

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В июле Украина ожидает поставку 7,7 млн доз вакцины от коронавируса. Из них препарата Coronavac от китайской компании Sinovac Biotech Ltd - более 5,3 млн доз. CoronaVac, зарегистрированная Минздравом Украины 10 марта, прошла все этапы клинических исследований, которые официально подтвердили ее эффективность и безопасность. Вакцина широко применяется для защиты населения от пандемии в КНР, Бразилии, Мексике, Чили, Турции, Индонезии, Таиланде, Малайзии и др.

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