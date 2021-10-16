Вакцинироваться от коронавируса можно и после перенесенной инфекции - Ляшко

 
Ексклюзивы
1/5
Легковушка врезалась в эвакуатор и сгорела дотла: показали последствия ДТП с четырьмя погибшими
Легковушка врезалась в эвакуатор и сгорела дотла: показали последствия ДТП с четырьмя погибшими
Просмотров: 783
"К чему не дотронься - грибок на грибке. Жесть": как дом в Киеве покрылся плесенью и убивает жителей
"К чему не дотронься - грибок на грибке. Жесть": как дом в Киеве покрылся плесенью и убивает жителей
Просмотров: 1755
Порошенко плел сети, Разумкову подарили "змею", Зеленский поехал на передовую - как прошла неделя политиков
Порошенко плел сети, Разумкову подарили "змею", Зеленский поехал на передовую - как прошла неделя политиков
Просмотров: 873
"Только не бейте энкаведистов": воспроизвели бой УПА против советских оккупантов
"Только не бейте энкаведистов": воспроизвели бой УПА против советских оккупантов
Просмотров: 2736
"У нас полетели снаряды" - в Киеве прошел многотысячный марш ко Дню защитников и защитниц
"У нас полетели снаряды" - в Киеве прошел многотысячный марш ко Дню защитников и защитниц
Просмотров: 1845
"Мечтаю на "Донбасс Арене" написать "Ср*ка новороссии": истории пяти защитников Украины
"Мечтаю на "Донбасс Арене" написать "Ср*ка новороссии": истории пяти защитников Украины
Просмотров: 1143
14 октября превращаем в 23 февраля в новой желто-синей обертке
14 октября превращаем в 23 февраля в новой желто-синей обертке
Просмотров: 1953
"Его последние слова были:" Посиди возле меня "- как проводили в последний путь музыканта Миська Барбару
"Его последние слова были:" Посиди возле меня "- как проводили в последний путь музыканта Миська Барбару
Просмотров: 3879
Средства на Музей Голодомора будут собирать на грандиозном художественном вечере во Львове
Средства на Музей Голодомора будут собирать на грандиозном художественном вечере во Львове
Просмотров: 153
"Он был абсолютно счастливым": в Харькове прощаются с музыкантом Миськом Барбарой - фото
"Он был абсолютно счастливым": в Харькове прощаются с музыкантом Миськом Барбарой - фото
Просмотров: 1935
Фото
Все фото
5
15
4
3
27
В Киеве умерла эпатажная 73-летняя светская львица
В Киеве умерла эпатажная 73-летняя светская львица
&quot;К чему не дотронься - грибок на грибке. Жесть&quot;: как дом в Киеве покрылся плесенью и убивает жителей
"К чему не дотронься - грибок на грибке. Жесть": как дом в Киеве покрылся плесенью и убивает жителей
Зеленскому показали &quot;Новую деревню&quot;
Зеленскому показали "Новую деревню"
В Карпатах выпал снег
В Карпатах выпал снег
&quot;Только не бейте энкаведистов&quot;: воспроизвели бой УПА против советских оккупантов
"Только не бейте энкаведистов": воспроизвели бой УПА против советских оккупантов
Видео
Все видео
Военные сняли трогательные видео ко Дню защитника и защитницы Украины
Военные сняли трогательные видео ко Дню защитника и защитницы Украины
Столичные школьники запустили флешмоб, спев песню о Бандере
Столичные школьники запустили флешмоб, спев песню о Бандере
Мать нардепа Полякова обратилась к украинцам возле могилы сына
Мать нардепа Полякова обратилась к украинцам возле могилы сына
Буковель засыпает снегом
Буковель засыпает снегом
Умер музыкант Мисько Барбара
Умер музыкант Мисько Барбара
Интервью
1/5
"Ермак, Смирнов и Татаров убивают судебную реформу" - Жернаков
"Ермак, Смирнов и Татаров убивают судебную реформу" - Жернаков
Просмотров: 1197
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
1 Просмотров: 1413
Петраковщина: что нужно знать о кризисе "Барселоны"
Петраковщина: что нужно знать о кризисе "Барселоны"
Просмотров: 639
Украина не готова к новой волне коронавируса
Украина не готова к новой волне коронавируса
3 Просмотров: 999
Людей бросали за решетку за митинги в Бабьем Яру
Людей бросали за решетку за митинги в Бабьем Яру
1 Просмотров: 1089
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
14 октября 2021
Просмотров: 567
Мадонни метрополітену
Давніше, коли краще бачив, забавлявся ось чим. Вранці, підіймаючись ескалатором нагору на станції метро Шулявська, колекціонував очима дівчат, які ...
воскресенье, 17 октября 2021 00:54

Вакцинироваться от коронавируса можно и после перенесенной инфекции - Ляшко

  Комментировать
Вакцинироваться от коронавируса можно и после перенесенной инфекции - Ляшко
Сегодня ограничений в доступе к вакцине не существует. Фото: Pixabay

Вакцинироваться от коронавируса можно и после перенесенной инфекции COVID - когда прошли все симптомы. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в интервью Радио Свобода.

"Даже если вы переболели, если у вас прошли все симптомы, нет признаков острой болезни, вы можете спокойно прийти к своему семейному врачу и сделать прививку. Затем через определенный период времени, в зависимости от того, какой вакциной вы сделаете эту прививку, повторить эту прививку и иметь зеленый сертификат", - заявил Ляшко.

Он отметил, что решение о выжидании шести месяцах было принято в Украине в самом начале прививочной кампании, когда был ограничен доступ к вакцине.

"Сегодня ограничений по доступу к вакцине не существует. У нас в стране - более десяти миллионов доз. Возможно, нет в определенном населенном пункте у фельдшера, но можно подойти к этому фельдшеру, к семейному врачу, записаться - и приедет мобильная бригада и сделает прививки. Вакцинироваться гораздо проще, чем перенести болезнь", - добавил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Красная зона: за соблюдением карантина следят противоковидные патрули

В Украине могут отменить масочный режим, если вакцинированным от Covid-19 будет 70-80% населения страны.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Вакцинироваться от коронавируса можно и после перенесенной инфекции - Ляшко». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Украинский клуб готовит трансфер Лунина
Украинский клуб готовит трансфер Лунина Просмотров: 5517
Скорее всего в Украине будет бустерная вакцинация - Ляшко
Скорее всего в Украине будет бустерная вакцинация - Ляшко Просмотров: 3978
Отец Ломаченко посоветовал Усику не добивать Джошуа - промоутер
Отец Ломаченко посоветовал Усику не добивать Джошуа - промоутер 2 Просмотров: 3672
В Киеве умерла эпатажная 73-летняя светская львица
В Киеве умерла эпатажная 73-летняя светская львица
5
 Просмотров: 3303
Гороскоп на 15 октября: чьи заработки заметно возрастут
Гороскоп на 15 октября: чьи заработки заметно возрастут
 Просмотров: 3195
Общество
В Киеве умерла эпатажная 73-летняя светская львица
В Киеве умерла эпатажная 73-летняя светская львица
5
 Просмотров: 3303
Кулеба пообещал "задавить" Россию в Гааге
Кулеба пообещал "задавить" Россию в Гааге 1 Просмотров: 540
В Украине запустят электронные рецепты на все лекарства
В Украине запустят электронные рецепты на все лекарства Просмотров: 315
Дожди, туманы и похолодание: где ухудшится погода
Дожди, туманы и похолодание: где ухудшится погода Просмотров: 603
Рассказали, когда в Украине отменят масочный режим
Рассказали, когда в Украине отменят масочный режим Просмотров: 639
Больше всего комментируют
14
Мы всегда готовы защищать Украину и не позволим власти пересечь "красные линии": Порошенко на первых тактических сборах ОО "Res_Publika. Братья по оружию"
11
Кива с автоматом и салютом "отпраздновал" годовщину смерти Бандеры
5
Он худой и бледный - соратники Саакашвили посетили его в тюрьме
5
СНБО ошибочно ввела санкции против 108 человек - секретарь
3
Порошенко вручили именную награду "30 лет Независимости Украины"
Голосов: 57275
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть