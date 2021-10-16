Вакцинироваться от коронавируса можно и после перенесенной инфекции - Ляшко

Сегодня ограничений в доступе к вакцине не существует. Фото: Pixabay

Вакцинироваться от коронавируса можно и после перенесенной инфекции COVID - когда прошли все симптомы. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в интервью Радио Свобода.

"Даже если вы переболели, если у вас прошли все симптомы, нет признаков острой болезни, вы можете спокойно прийти к своему семейному врачу и сделать прививку. Затем через определенный период времени, в зависимости от того, какой вакциной вы сделаете эту прививку, повторить эту прививку и иметь зеленый сертификат", - заявил Ляшко.

Он отметил, что решение о выжидании шести месяцах было принято в Украине в самом начале прививочной кампании, когда был ограничен доступ к вакцине.

"Сегодня ограничений по доступу к вакцине не существует. У нас в стране - более десяти миллионов доз. Возможно, нет в определенном населенном пункте у фельдшера, но можно подойти к этому фельдшеру, к семейному врачу, записаться - и приедет мобильная бригада и сделает прививки. Вакцинироваться гораздо проще, чем перенести болезнь", - добавил он.

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В Украине могут отменить масочный режим, если вакцинированным от Covid-19 будет 70-80% населения страны.