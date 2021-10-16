Рассказали, когда в Украине отменят масочный режим

В Украине разрешат снять маски при 70-80% вакцинации населения. Фото: pershij

В Украине могут отменить масочный режим, если вакцинированным от Covid-19 будет 70-80% населения страны.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в интервью "Радио Свобода".

"У нас достаточно малое количество вакцинированных, чтобы мы могли пренебрегать противоэпидемическими правилами. Поэтому давайте догоним вакцинацию до 70%, до 80%. Далее будем принимать решение, можем избавиться от масок на лице, или нет", - сказал он.

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Ляшко отметил, если отменять маски при малом проценте привитых вакциной от коронавируса, тогда возникнут сложности в повторном осмотре Covid-сертификата, а также вакцинирован или нет человек.

Всего в Украине с начала вакцинации получили одну дозу - 7873767 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 6433791 человек (из них двое получили одну дозу за границей).