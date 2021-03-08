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понедельник, 08 марта 2021 23:30

Вакцинированые от Covid-19 могут собираться в помещениях без масок - рекомендаций медиков

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Вакцинированые от Covid-19 могут собираться в помещениях без масок - рекомендаций медиков
Появились новые рекомендации медиков после вакцинации. Фото: Reuters

Центр по контролю и предотвращению болезней США (CDC) обнародовал новые рекомендации, согласно которым полностью вакцинированые люди могут собираться вместе в закрытых помещениях небольшими группами без дополнительных мер безопасности.

Медики заявили о безопасности встреч в закрытых помещениях вакцинированных лиц с невакцинированными - если те, кто пока не получил прививку, не входят в группу риска. Теперь дети и внуки смогут без масок и социальной дистанции навестить своих вакцинированных дедушек и бабушек, сообщается на сайте центра.

В CDC не исключили возможность, что даже после прививки можно быть бессимптомным носителем вируса. Поэтому медики рекомендуют и в дальнейшем носить маски и придерживаться социальной дистанции в общественных местах даже тем, кто уже вакцинировался.

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В США более 50 миллионов человек получили хотя бы одну дозу вакцины, а около 30 млн человек уже привиты двумя дозами. Ежедневно в стране вакцинируют двух миллионов человек ежедневно.

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