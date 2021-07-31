Вакцинация набирает обороты: цифры впечатляют

Автор: facebook.com Министерство здравоохранения Украины опубликовало свежие данные по вакцинации

За прошедшие сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 150 080 человек.

От начала кампании по вакцинации сделали более 5,5 млн Covid-прививок, сообщает Министерство здравоохранения в Facebook. Полностью вакцинированных украинцев уже более 2 млн.

30 июля одну дозу получили 88 219 человек, полностью иммунизированы - 61 861 человек. В течение суток работали 873 мобильные бригады, 2485 пунктов прививки, 255 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании первую дозу получили 3 525 848 человек, двумя дозами привили 2 000 356 человек. В общем провели 5 526 204 прививки.

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За сутки 30 июля в Украине зафиксировали 916 новых подтвержденных случаев COVID-19. 15 человек умерли. Среди 916 больных - 61 ребенок и 43 - медработника, сообщает пресс-служба МОЗ.