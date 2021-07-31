Коронавирус не отступает: свежая статистика

За минулу добу в Україні зафіксували 916 нових підтверджених випадків COVID-19. Фото: pixabay.com

За сутки 30 июля в Украине зафиксировали 916 новых подтвержденных случаев COVID-19. 15 человек умерли.

Среди 916 больных - 61 ребенок и 43 - медработника, сообщает пресс служба МОЗ.

За минувшие сутки госпитализированы 486 человек. Выздоровели от коронавируса 510 человек.

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Протестовали: методом ПЦР - 20659 человек, методом ИФА - 7895 человек, экспресс-тестами - 13992 человека. Наибольшее количество новых подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве - 176. В Одесской области - 85, Донецкой - 73, Харьковской - 70 и Днепропетровской - 56.

В Нидерландах на вечеринке в ночном клубе города Энсхеде произошла вспышка коронавируса. Всех на дискотеке заразил один человек. Всего заболело около 200 человек.