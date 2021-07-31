На вечеринке коронавирус подхватили 200 человек

Вспышка коронавируса произошла на вечеринке в ночном клубе. Фото: bzh.life

В Нидерландах на вечеринке в ночном клубе города Энсхеде произошла вспышка коронавируса. Всех на дискотеке заразил один человек.

Всего заболело около 200 человек, сообщается на сайте Муниципальной службы здравоохранения (GGD).

Виновник возгорания не знал о заражении, а тест в тот вечер был отрицательным.

Такой случай произошел еще в конце июня, а 29 июля были обнародованы результаты расследования массового заражения.

Муниципальная служба напомнила о важности вакцинации, поскольку тесты могут давать ложные результаты, а зараженные могут и не знать о болезни, которая часто протекает бессимптомно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Минздраве рассказали, когда Украина вернется в красную зону

В мире диагностировали более 444 тыс. новых случаев Covid-19. Больше всего больных обнаружили в США, Иране и Индии. В Европе по приросту болезни лидируют Великобритания, Россия и Испания.