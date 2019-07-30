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вторник, 30 июля 2019 22:56

В зоне отчуждения задержали сталкеров из Франции и Беларуси

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  В Чернобыльской зоне задержали "сталкеров". Фото: Нацполиция
В Чернобыльской зоне задержали "сталкеров". Фото: Нацполиция

Правоохранители во время патрулирования зоны отчуждения Чернобыльской АЭС задержали шестерых "сталкеров".

Нарушителей обнаружили вблизи села Черевач. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киевской области.

Среди задержанных двое иностранцев, 21-летний житель Франции и 24-летний житель Республики Беларусь. Остальные задержанные - жители Черниговской области. Все нарушители незаконно проникли на территорию зоны отчуждения с целью экстремального туризма, пройдя мимо контрольно-пропускных пунктов.

Также вблизи села Ясень полиция совместно с нацгвардейцами задержали девушку, которая нелегально собирала ягоды. В 25-летней жительницы Иванковского района, Киевской области, правоохранители обнаружили около 11 кг черники.

 

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"В отношении всех нарушителей, были составлены административные протоколы по ст. 46-1 "Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению" Кодекса Украины об административных правонарушениях. Санкция статьи предусматривает взыскание штрафа от двадцати до тридцати необлагаемых минимумов доходов граждан" , - отметили в полиции.

В прошлом году Нацполиция составила 836 протоколов по статье 46-1 Админкодекса о нарушении требований режима радиационной безопасности в Чернобыльской зоне. В то же время за первые 5 месяцев этого года таких правонарушений уже было 151.

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