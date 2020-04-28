В Зоне отчуждения локализовали последние очаги пожара

Пожары в Чернобыле: спасатели потушили пожар около двух сел. Фото: ДСНС

Спасатели потушили пожары вблизи сел Кривая Гора и Рудьки-Буряковка в зоне отчуждения. В 3 лесничествах до сих пор тлеют и горят торфяники.

"По состоянию на 14 часов 28 апреля в Зоне локализовано последние два очага пожара вблизи сел. Лесной пожар на территории Зоны отчуждения локализован", - говорится в сообщении на Telegram-канале Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В Зоне отчуждения продолжаются мероприятия по тушению отдельных очагов торфяников в Дитяткивском, Парышевском и Лубянском лесничествах. Их ликвидацию в плановом режиме будут осуществлять лесохозяйственные предприятия Государственного агентства по управлению зоной отчуждения.

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Для тушения привлечена тяжелая инженерная техника ДСНС. Задействованы 1133 человека и 262 единицы техники, из них от ДСНС 1037 человек личного состава и 225 единиц техники. Авиацией ДСНС 27 апреля осуществлено 30 сбросов 60 т воды.

Радиационный фон по Киеву, Киевской области и в зоне отчуждения в пределах естественных фоновых значений.

В Чернобыльской зоне отчуждения с 16 апреля возобновились пожары. Сильный ветер раздул огонь из тлеющих пней, травы и лесной подстилки. Пламя тушат 1202 спасателя и 279 единиц техники, 3 вертолета.