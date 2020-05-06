В Житомирской области ликвидировали еще один пожар

В Житомирской области удалось ликвидировать еще одно возгорание. Фото: Reuters

По состоянию на 6 мая спасатели потушили возгорание лесной подстилки неподалеку от с. Норинск Лугинского района. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

"По состоянию на 16:50 6 мая, в Лугинском районе ликвидировано возгорание лесной подстилки вблизи с. Норинск, возникшее 29 апреля", - говорится в сообщении.

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Семьям, пострадавшим от пожаров в Овручскому районе Житомирской области, правительство выделило 11200000 грн. Деньги пойдут на покупку жилья для погорельцев, сообщили в Кабмине.