В жизни освобожденного моряка произошла интересное событие

Фото: tsn.ua

Моряк 20-летний Андрей Эйдер, который 10 месяцев провел в русском плену, женился на Софиевской площади, возле главной елки страны.

Свадебную церемонию показали в прямом эфире новогоднего выпуска ТСН. Ее провела мастер церемоний Марина Лелик.

Влюбленные Андрей и Марина в прямом эфире обменялись кольцами и зачитали обеты.

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"Я вас поздравляю, отныне вы семья, одно целое. Супруги. Берегите друг друга, любите, цените каждый день и каждое мгновение, проведенную вместе! Ведь отныне для вас нет никаких "я и ты", а одно гораздо больше - "мы". Пронесите ваши пылкие чувства через всю вашу супружескую жизнь! Будьте бесконечно счастливыми!", - завершила церемонию ведущая, после чего невеста бросила букет подружкам.

Андрей Эйдер самый младший из украинских моряков, которые во время боя 25 ноября 2018 близ Керчи попали в плен к русским. Парень в бою получил ранение. Ему было 18 лет. Семья Андрея проживает в Ивано-Франковской области. Из плена моряки вернулись в Украину 7 сентября. Сразу после освобождения Андрей Эйдер сделал предложение своей любимой девушке Марине, которая согласилась выйти за него замуж.