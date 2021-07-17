В Запорожье людей начали вакцинировать Pfizer

В ТРЦ City mall в Запорожье открылся центр массовой вакцинации против коронавируса.
Там желающие могут получить вакцину Pfizer, передает "Укрінформ".
"Нашими бригадами организовано вакцинацию против коронавируса. Проводится вакциной Pfizer. Работать будем в выходные: каждую субботу и воскресенье с 10:00 до 18:00. Примерно ждем 350 человек", - сказала заместитель директора центра первичной медико-санитарной помощи Наталья Гришина.
Под центр вакцинации отвели площадь в 300 кв.м. Подготовили отделы для регистрации, медицинского осмотра, самого процесса вакцинации.
Медики сообщили, что придерживаются всех холодовых режимов. Повторную прививку будут делать через 21 день.
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"Полностью все дезинфицируется. Прием врача проводится на месте и в случае, если нет регистрации в "Дії" либо нет семейного врача, то на месте можно сразу оформить договор", - сказала директор ТРЦ City mall Вардуи Батракова.
С 16 июля в Центре вакцинации на базе МВЦ начали иммунизировать препаратом Comirnaty производства Pfizer-BioNTech. Во время анонса появления Pfizer в МВЦ неоднократно подчеркивали, что эта вакцина только для тех, кому более 60 лет.
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