В Запорожье людей начали вакцинировать Pfizer

В ТРЦ в Запорожье открыли центр вакцинации. Фото: Reuters

В ТРЦ City mall в Запорожье открылся центр массовой вакцинации против коронавируса.

Там желающие могут получить вакцину Pfizer, передает "Укрінформ".

"Нашими бригадами организовано вакцинацию против коронавируса. Проводится вакциной Pfizer. Работать будем в выходные: каждую субботу и воскресенье с 10:00 до 18:00. Примерно ждем 350 человек", - сказала заместитель директора центра первичной медико-санитарной помощи Наталья Гришина.

Под центр вакцинации отвели площадь в 300 кв.м. Подготовили отделы для регистрации, медицинского осмотра, самого процесса вакцинации.

Медики сообщили, что придерживаются всех холодовых режимов. Повторную прививку будут делать через 21 день.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Показали длиннющие очереди возле киевского центра вакцинации

"Полностью все дезинфицируется. Прием врача проводится на месте и в случае, если нет регистрации в "Дії" либо нет семейного врача, то на месте можно сразу оформить договор", - сказала директор ТРЦ City mall Вардуи Батракова.

С 16 июля в Центре вакцинации на базе МВЦ начали иммунизировать препаратом Comirnaty производства Pfizer-BioNTech. Во время анонса появления Pfizer в МВЦ неоднократно подчеркивали, что эта вакцина только для тех, кому более 60 лет.