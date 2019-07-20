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суббота, 20 июля 2019 07:01

В выходные станем свидетелями чуда - астролог

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В выходные станем свидетелями чуда - астролог
20-21 июля отложите приобретение компьютерной техники. Не отправляйтесь на отдых в незнакомые места. Фото: slavdelo.dn.ua

Выходные 20 и 21 июля окажутся непредсказуемыми. Напомнят о себе существующие проблемы. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Станем свидетелями чуда, - говорит астролог. - В течение выходных будут плохо работать средства связи и электроприборы. Люди будут заняты и сосредоточены на своем. На просьбу о помощи откликнутся единицы. Рассчитывайте на собственные силы. Отложите приобретение компьютерной техники. Не отправляйтесь на отдых в незнакомые места. Туроператоры и гиды могут бросить на произвол судьбы. Остерегайтесь аферистов".

Овен

В вашем распоряжении не будет большой суммы. Не допускайте бесконтрольных расходов. Шалости малышей могут привести к убыткам в субботу.

Телец

Излишне средств не будет. Но финансовых ограничений вы не будете чувствовать. Вам будет везти на ценные находки. Продумайте вместе с любимыми совместный летний отдых. Прислушивайтесь к их желаниям.

Близнецы

Экономить придется. Рассчитывайте на материальную поддержку со стороны близких людей. Вместе вы сможете устроить себе хороший отдых. Освободите для себя вечер воскресенья. Насладитесь тишиной и спокойствием.

Рак

Осуществить покупки лучше в воскресенье. Субботние расходы принесут разочарование. Партнеры будут красноречивыми. Лучшего собеседника, чем вы, им не найти. Интересуйтесь их делами.

Лев

Будьте готовы к большим незапланированных расходов. Не оставляйте без присмотра свои вещи. Вдали от дома ехать не следует. Поддерживайте переписку с приятными людьми. Они будут способствовать сохранению вашего хорошего настроения.

Дева

Конец недели обещает быть прибыльным. Можно надеяться и на премиальные. Организуйте настоящий семейный праздник. Сделайте близким приятные подарки.

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Весы

Заработки превысят ваши ожидания. Можно позволить себе поработать дополнительно на выходные. Результаты будут стоить того. Вечером разговор с милыми пойдет лучше. Не тратьте время на флирт с малознакомыми людьми.

Скорпион

Отложите решение финансовых вопросов до понедельника. Ошибки в расчетах приведут к убыткам. Предоставьте материальную помощь нуждающимся. Случайная воскресная встреча может вызвать взрыв чувств. Не отказывайте себе в удовольствии провести выходные в непривычной обстановке.

Стрелец

Не начинайте в выходные ремонта и строительства. Эти работы обойдутся неоправданно дорого. Не позволяйте себя обмануть. Ведите плановую экономику.

Козерог

Для удовлетворения собственных потребностей вам придется воспользоваться поддержкой спонсора. Деньги в ваших руках не держаться. В доме будет достаточно гостей. Побыть наедине с любимыми вряд ли удастся.

Водолей

Содержится стабильная финансовая ситуация. Не покупайте новую одежду. Она не будет носиться. Лучше потратить деньги на культурную программу. Предложите милым длительную прогулку. Это надолго запомнится вам обоим.

Рыбы

Накануне выходных вы получили часть ожидаемой прибыли. Поэтому придется выбирать недорогие места для отдыха. Дефицит средств компенсируйте фантазией.

Астролог предупредила, что ждать от недели с лунным затмением.

Автор: Gazeta.ua
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