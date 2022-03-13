В ВСУ новый "улов" – вражеское подразделение уничтожили, технику забрали

В Черниговской области военные Вооруженных сил Украины уничтожили подразделение 80-го полка российских оккупантов.

Вместе с тем украинцам удалось захватить вражеские документы. В частности, таблицу позывных, сообщают в Telegram-канале "Оперативный ВСУ".

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"Интересно, что вторая по потенциалу армия пользуется китайским хламом "Баофэнг" (рация, в интернет-магазинах стоит от 500 до 2 тыс. грн - Gazeta.ua), - говорится в сообщении.

У оккупантов под Сумами кончилась солярка, колонна из более 500 единиц вражеской техники РФ продолжает стоять на роменской трассе. Российские военные не имеют возможности дозаправиться.

В селах под Сумами работала артиллерия. Местная терроборона уничтожила два танка российских оккупантов.