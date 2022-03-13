Кончилась солярка: под суммами застряло 500 единиц техники РФ

У оккупантов под Сумами кончилась солярка, колонна из более 500 единиц вражеской техники РФ продолжает стоять на роменской трассе.

Российские военные не имеют возможности дозаправиться, сообщает корреспондент "Сегодня".

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На Сумщине в ночь на 13 марта звучала воздушная тревога, но бомбежек не было.

В селах под Сумами работала артиллерия. Местная терроборона уничтожила два танка российских оккупантов.

24 февраля в 4:00 Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.