В ВОЗ призвали к равномерному распределению будущей вакцины от коронавируса

В ВОЗ прокомментировали будущую вакцину от коронавируса. Фото: Reuters

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус призвал равномерно распределить в мире вакцину от коронавируса.

Он просит избежать национализма в этом вопросе, сообщает The Hill.

ВОЗ работает над планом равномерного распределения вакцины на тот случай, если вакцина окажется эффективна и безопасна.

"Нам нужно предотвратить национализм по поводу вакцины. На самом деле со стратегической и глобальной точки зрения в интересах каждой страны делиться небесконечными запасами. Никто не будет в безопасности, пока все не будут в безопасности", - сказал Гебрейесус.

План ВОЗ на первой фазе предполагает распределение вакцины пропорционально среди стран, участвовавших в ее создании. Вторая фаза должна коснуться стран, которым грозит наибольшая эпидемиологическая опасность.

Гебрейесус призывает сделать так, чтобы в первую очередь вакцину получили медработники и люди старше 65 лет.

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На прошлой неделе российский президент Владимир Путин объявил, что его страна первой в мире зарегистрировала вакцину от Covid-19. Также Китай сообщил о регистрации своей первой вакцины от коронавируса.