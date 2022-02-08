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В ВОЗ предупредили, что последствия пандемии Covid-19 будут ощущаться десятилетиями

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В ВОЗ предупредили, что последствия пандемии Covid-19 будут ощущаться десятилетиями
В ВОЗ рассказали о последствиях пандемии. Фото: Reuters

Разрушительные последствия пандемии коронавируса в мире будут ощущаться десятилетиями.

"Последствия Covid-19 выходят далеко за рамки самой болезни", — сообщается в Twitter ВОЗ.

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус подчеркнул, что пандемия усугубила экономическое, социальное неравенство и неравенство в вопросах здравоохранения во всем мире.

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По его словам, чем дольше будет длиться пандемия, тем сильнее будут эти последствия.

"Вот почему так важно, чтобы страны еще более тесно сотрудничали, чтобы помочь всем государствам вакцинировать 70% своего населения к середине этого года, укрепить устойчивость систем здравоохранения и работать над восстановлением экономики", — добавил он.

Европа близка к завершению пандемии коронавируса. В настоящее время у стран Европы появилась уникальная возможность взять Covid-19 под контроль. Длительный период покоя и гораздо более высокий уровень защиты населения от любой передачи вируса может начаться уже весной.

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