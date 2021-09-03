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пятница, 03 сентября 2021 03:44

В Умань прибывают хасиды

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В Умань прибывают хасиды
В Украину прибудет 20 тыс. паломников. Фото: УНИАН

В Умань на празднование иудейского Нового года Рош га-Шана прибудет около 20 тыс. паломников из Израиля.

Начиная с 30 августа пограничники уже осуществили оформление более 3 тыс. паломников-хасидов. Они прибывают организованными рейсами с документами о вакцинации. Ранее Израиль ввел обязательное наличие отрицательного ПЦР-теста для граждан, выезжающих в Украину,

"За прошедшие сутки более 1 тыс. 350 паломников пересекли государственную кодон в пунктах пропуска "Львов", "Краковец", "Шегини", "Солотвино", "Лужники", "Порубное", "Борисполь", "Платоново", "Одесса -Авиа", - сообщает Государственная пограничная служба Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Хасиды четыре дня блокировали украинскую границу

В ведомстве напомнили, что за нарушение украинского законодательства при пересечении госграницы нарушители будут нести соответствующее наказание.

Первые организованные обратные рейсы должны состояться ночью 9 сентября.

В Черкасской области Служба безопасности Украины провела тренировку в рамках подготовки к ежегодному празднованию иудеями Рош-ха-Шана.

Этот праздник Нового года для верующих, исповедующих иудаизм.

Тренировка была максимально приближенной к реальным событиям.

Иудейский Новый год Рош га-Шана будет отмечаться 6 сентября.

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