В Украину завезли куриные крылышки с сальмонеллой

Куриные крылышки импортировали с Польши. Фото: Reuters

В куриных крылышках, которые в Украину импортировали с Польши, обнаружили сальмонеллу.

Об этом сообщает пресс служба ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве.

"Информируем об обнаружении сальмонеллы в куриных крылышках, которые экспортировались из Польши в Королевство Дания и в Украину", - сказано в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как могут навредить просроченные продукты

Эти пищевые продукты должны быть изъятии из обращения. Оператор рынка должен проинформировать компетентный орган о принятых мерах по дальнейшему обращению с этим пищевым продуктом.

Сальмонеллез - острая кишечная инфекция животных и человека, вызываемое бактерией сальмонеллой. Характеризуется развитием интоксикации и поражением желудочно-кишечного тракта. При тяжелом течении болезни наблюдаются обезвоживание, увеличение печени и селезенки. Возможно развитие почечной недостаточности.