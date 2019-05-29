В Украину вернутся 9 моряков с захваченного судна

Сегодня в Украину вылетят 9 украинских моряков с судна Sea Shark.

Корабль удерживался египетскими военными, сообщает УНИАН.

"День заканчивается ответом на вопрос, когда вернутся домой остальные 9 украинских моряков Sea Shark: вылет 29 мая. Работаем, чтобы получить подобные ответы по делам всех украинских моряков, задержанных за рубежом", - написал в Twitter заместитель директора департамента - начальник управления консульского обеспечения Министерства иностранных дел Василий Кирилич.

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Судно задержали 18 декабря 2018 года.

Экипаж состоял из 31 человека, среди которых 17 украинцев, двое крымских моряков, 11 граждан Индии, Филиппин и Шри-Ланки, и еще один гражданин Азербайджана.

По информации экипажа, танкер был задержан ВМФ Египта из-за непреднамеренного и случайного входа в территориальные воды Египта 18 декабря 2018. Судовладелец должен заплатить иск за пересечение вод Египта на $56 млн.